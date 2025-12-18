Haberler

ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'dan "Gazze Zirvesi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını ele almak için yarın Miami'de bir araya gelecek. Toplantıda ABD Başkanının Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Katar Dışişleri Bakanı, Gazze'de sivil yönetim kurulmasının aciliyetine vurgu yapacak.

ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 2. aşamasını ele almak üzere yarın Miami'de bir araya gelecek.

İsrail'in ihlallerine rağmen Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkesin ikinci aşamasına yönelik diplomatik temaslar sürüyor. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 2. aşamasını ele almak üzere yarın ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'de bir araya gelecek.

Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Mısır tarafından toplantıya kimlerin katılacağı henüz bilinmiyor.

Al Thani, bir sonraki aşamaya geçip Gazze'de sivil bir yönetim kurmanın "acil bir ihtiyaç" olduğunu belirterek, Gazze'ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün tarafsız olması gerektiğini söyledi. Al Thani, İsrail'i birçok kez ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, bunların anlaşmayı tehlikeye atabileceğini ve arabulucuları "utanç verici bir duruma" sokabileceğini belirtti.

İsrail ve Hamas arasında ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title