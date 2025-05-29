ABD Ticaret Mahkemesi, Trump'ın Gümrük Vergileri Kararını İptal Etti

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın acil durum yetkisi kapsamında ülkelere uyguladığı gümrük vergilerinde yasal yetkisini aştığını belirterek tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump ülkelere yönelik geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulama kararına karşı ithalatçı 5 özel şirket adına hukuk firması "Liberty Justice Center" ve 12 eyalet tarafından açılan davada kararını verdi. Mahkeme, Başkan Trump'ın ABD'li ticaret ortaklarından yapılan ithalata genel kapsamlı vergiler koyarak Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında kendisine tanınan yetkiyi aştığını belirtti. ABD Anayasası'nın diğer ülkelerle ticareti düzenleme yetkisini, Başkan'ın olağanüstü yetkileri dışında Kongre'ye verdiği vurgulandı. Ulusal bir acil durum sırasında ortaya çıkabilecek "alışılmadık ve sıra dışı" tehditlerle mücadeleyi hedefleyen Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayanan tüm gümrük vergileri kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği ifade edildi. Beyaz Saray yönetimine gümrük tarifelerini durdurmaya yönelik bürokratik süreci tamamlaması için 10 gün verildi.

Beyaz Saray karara itiraz etti

Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği öğrenildi. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai yaptığı açıklamada, ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret açıklarının "Amerikan toplumlarını yok eden, işçileri geride bırakan ve savunma sanayi tabanını zayıflatan ulusal bir acil durum" oluşturduğunu belirterek, "Ulusal bir acil durumun nasıl ele alınacağına karar vermek seçilmemiş yargıçların işi değildir. Başkan Trump, ABD'nin çıkarlarını ilk sıraya koyma sözü verdi ve yönetim, bu krizi ele almak ve ABD'nin büyüklüğünü yeniden tesis etmek için yürütme gücünün her kolunu kullanmaya kararlı" dedi.

Gümrük tarifelerini durdurmaya yönelik bürokratik süreci tamamlaması için 10 gün verilen Trump yönetimi, halihazırda çoğunu müzakereler sonucu daha önce askıya almıştı.

Ne olmuştu?

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret ortaklarının çoğuna gümrük vergisi uygulayarak benzeri görülmemiş bir küresel gümrük vergisi açıklamıştı. Çoğu ülkeye yüzde 10'luk bir temel tarife uygulanırken, aralarında Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Meksika ve Çin'in de bulunduğu onlarca ülkeye daha yüksek tarifeler uygulanmıştı. Trump, kapsamlı ekonomik politikanın ABD imalatını canlandıracağını ve istihdamı koruyacağını savunmuştu. Gümrük vergilerinin normalde Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Trump ulusal acil durum olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemişti. Trump daha sonra yabancı hükümetlerin müzakere masasına oturmasıyla çoğu vergiyi askıya almıştı. - WASHINGTON