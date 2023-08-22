ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin'e Gidiyor

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, üst düzey Çinli yetkililerle görüşmek üzere ay sonunda Çin'e gidecek. Raimondo, ziyaret sırasında ABD iş dünyası liderleriyle de bir araya gelecek.

NEW ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun üst düzey Çinli yetkililerle görüşmek üzere ay sonunda Çin'e gideceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Raimondo'nun 27-30 Ağustos tarihlerinde Pekin ve Şangay'a gerçekleştireceği ziyaretlerde, Çinli üst düzey yetkililerin yanı sıra, ABD iş dünyası liderleriyle de bir araya geleceği aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD-Çin arasındaki bir dizi konuda iletişimi güçlendirmek amacıyla geçen yıl kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye işaret edilen açıklamada, Raimondo'nun ziyaretinin bu görüşmeyi takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Raimondo'nun Çin'deyken ABD-Çin ticari ilişkileri, ABD'li işletmelerin karşılaştığı zorluklar ve potansiyel işbirliği alanlarıyla ilgili yapıcı görüşmeler yapmasının beklendiği ifade edildi.