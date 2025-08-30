ABD Temyiz Mahkemesi'nden Trump'a Gümrük Vergileri Kararı

ABD Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük vergilerinin çoğunun yasadışı olduğuna karar verdi.

ABD Temyiz Mahkemesi'nden Başkan Donald Trump'ı kızdıracak bir karar geldi. Başkent Washington D.C'de bulunan ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nden çıkan 7'ye 4 kararla, Trump'ın Nisan ayında ticaret savaşı kapsamında uygulamaya koyduğu "karşılıklılık" esasına dayanan gümrük vergilerinin ve Şubat ayında Çin, Kanada ve Meksika'ya karşı uygulanan ayrı gümrük vergilerinin yasal olmadığına hükmedildi. Mahkeme kararında "Yasa, Başkan'a ilan edilen ulusal bir acil duruma yanıt olarak bir dizi önlem alma konusunda önemli yetkiler vermektedir, ancak bu önlemler açıkça gümrük vergileri, vergiler veya benzeri şeyleri uygulama yetkisini ya da vergi koyma yetkisini içermemektedir. Kongre'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) çıkarırken, önceki uygulamalardan saparak Başkan'a sınırsız gümrük vergisi koyma yetkisi vermeyi amaçladığı pek muhtemel değildir" denildi. Mahkeme, gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin verdi.

Mahkemenin kararı, başka yasal yetkilere dayanarak uygulanan gümrük vergilerini etkilemiyor.

"Bu gümrük vergileri ortadan kalkarsa, ülke için tam bir felaket olur"

Donald Trump mahkemenin kararının ardından kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Eğer bu karar geçerli olursa, kelimenin tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni yok eder. Bugün, son derece partizan bir temyiz mahkemesi, gümrük vergilerimizin kaldırılması gerektiğini yanlış şekilde söyledi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin sonunda kazanacağını biliyorlar. Bu gümrük vergileri ortadan kalkarsa, ülke için tam bir felaket olur. Bizi mali açıdan zayıf düşürür ve güçlü olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON