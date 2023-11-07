ABD Temsilcisi Tlaib, mevkidaşlarını eleştirdi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Filistin asıllı Rashida Tlaib, Gazze'de yaşananlarla ilgili mevkidaşlarını eleştirdi ve hayat kurtarmaktan çok kendisini susturmaya odaklandıklarını belirtti.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Filistin asıllı Rashida Tlaib, Gazze'de yaşananlarla ilgili mevkidaşlarını "hayat kurtarmaktan çok kendisini susturmaya odaklandıkları" için eleştirdi.

İsrail ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikalarını eleştirmesi nedeniyle hakkında kınama kararı alınması için Temsilciler Meclisine girişimde bulunulan Tlaib yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de ölü sayısı 10 bini geçerken çalışma arkadaşlarımın hayat kurtarmaktan çok beni susturmaya odaklanması çok üzücü. Birçoğu bana Filistinlilerin hayatlarının kendileri için önemli olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin diğer Temsilciler Meclisi üyelerinin söylem ve eylemlerine polislik yapmaya kalkmadığını kaydedenTlaib, mevkidaşlarının Kongre'deki tek Filistinli Amerikalının düşünce ve bakış açısını kabullenmek yerine, apaçık yalanlarla dolu önergelerle duruşunu çarpıtmaya başvurduklarını aktardı.

Tlaib, Hamas ve İsrail tarafından sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini "defalarca kınadığını, İsrailli ve Filistinlilerin yasını tuttuğunu" vurguladı.

Rashida Tlaib, İsrailliler ile Filistinliler arasında barış içinde bir arada yaşamayı merkeze alan ve hiç kimsenin veya hiçbir çocuğun acı çekmemesini veya şiddet korkusuyla yaşamamasını sağlayan "adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edeceğini" ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene dün, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı, Filistin asıllı mevkidaşı Rashida Tlaib hakkında kınama kararı aldırmak için tekrar harekete geçtiğini açıklamıştı.

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamaları ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek, "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden, ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." yazılı ifadelere yer vermişti.