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ABD Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'da Ateşkes Görüşmeleri Yapacak

ABD Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'da Ateşkes Görüşmeleri Yapacak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin Rusya-Ukrayna arasında ateşkes için diplomatik çabaları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile ateşkesi görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Witkoff'ın ilerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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