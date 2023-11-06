ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene, Rashida Tlaib'i kınamak için harekete geçti

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Filistin asıllı mevkidaşı Rashida Tlaib'i ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı kınamak için yeni bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail'e yönelik eleştirilerinden dolayı, Filistin asıllı mevkidaşı Rashida Tlaib hakkında kınama kararı aldırmak için tekrar harekete geçtiğini açıkladı.

Greene, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tlaib'in, Biden'ın "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına izin vermek suretiyle, Filistin halkına yönelik soykırımı desteklediğini" iddia ettiğini savunarak, Tlaib hakkında kınama kararı çıkarmak için yeni bir girişimde bulunduğunu belirtti.

Paylaşımında, "Terörist Tlaib'e yönelik kınama kararımı yeniden sunuyorum." ifadesine yer veren Greene, Michigan Temsilcisi Tlaib hakkında daha önce sunduğu ilk karar tasarısını, bazı ifadelerini değiştirerek yeniden hazırladığını belirtti ve tasarının onayı için Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyelerinden destek istedi.

Cumhuriyetçi Greene 18 Ekim'de, açıklamalarında İsrail'e yönelik tutumundan dolayı Tlaib'in tavrının "antisemitik olduğu" gerekçesiyle kınanması için karar tasarısı sunarak, "Tlaib, Temsilciler Meclisinde Hamas yanlısı bir başkaldırı düzenlemiş, birçok kez Yahudi karşıtı hareketlerde bulunmuş ve İsrail'e olan nefretini göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, söz konusu kınama kararı için gerekli sayıya ulaşılamamıştı.

Rashida Tlaib, 3 Kasım'da X'ten, ABD Başkanı Biden'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda, "Sayın Başkan, Amerikan halkı bu konuda (ABD'nin İsrail'i desteklemesi konusunda) sizinle aynı fikirde değil. Bunu 2024'te hatırlayacağız." diye seslenmişti.

Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamaların ve İsrail'in bombalı saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerinin de eklendiği paylaşımda, "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden, ya şimdi ateşkesi destekle, ya da 2024'te bize güvenme." yazılı ifadeler yer aldı.