ABD Temsilcisi Henry Cuellar'ın aracı gasp edildi

ABD'nin başkenti Washington'da Temsilciler Meclisi Texas Üyesi Henry Cuellar'ın aracı, silahlı kişiler tarafından gasp edildi. Cuellar'ın yemeği, telefonu ve iPad'i de çalındı.

ABD'nin başkenti Washington'da Temsilciler Meclisi Texas Üyesi Henry Cuellar'ın aracı, dün akşam silahlı kişiler tarafından gasp edildi.

Washington'ın Navy Yard bölgesinde dün akşam 21.30 sıralarında aracını park etmek isteyen Temsilciler Meclisi Texas Üyesi Henry Cuellar'ın aracı henüz kimliği belirlenememiş 3 kişi tarafından gasp edildi. Olaydan yara almadan kurtulan Cuellar'ın yemeği, telefonu, iPad'i de aracıyla çalındı.

Cuellar'ın Özel Kalemi Jacob Hochberg, "Kongre üyesi Henry Cuellar'ın aracı bu akşam park ederken 3 silahlı saldırgan tarafından gasp edildi. Olayda zarar görmeyen Cuellar, emniyetle birlikte şüphelileri arıyor. Hızlı müdahaleleri ve Kongre Üyesi'nin aracını kurtardıkları için Metro Polis Teşkilatı ve Capitol Polisine teşekkür ederiz" dedi.

İhbar üzerine operasyona çıkan polisler, 3 erkek şüpheliyi arıyor. - WASHINGTON