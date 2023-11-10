ABD Temsilcisi Cori Bush, Gazze için tam ateşkes istedi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze için 'çatışmalara insani ara verme' yerine tam ateşkes istediğini belirtti. Bush, X sosyal medya hesabından konuşma yaptığı videoyu paylaştı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" yerine tam ateşkes istediğini belirtti.

Bush, X sosyal medya hesabından konuşma yaptığı videoyu paylaştı.

Konuşmasında, çatışmalara günde 4 saat insani ara vermenin yerine saldırıların durmasını talep eden Bush, "4 saat ara olduğunu ve 4 saat bitince ne olacağını bilmek nasıl bir ruhsal ıstıraptır?" dedi.

Bush, Gazze'de yaşayanlar için çatışmalara 4 saat insani aranın yeterli oluşuna karar verenlere seslenerek "Biz 4 saat, 16 saat, 22 saat değil ateşkes istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dün, Filistin'deki insani krizi gündeme getiren, meclisin ilk Müslüman kadın üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib'in "İsrail eleştirilerinin kınanması" kararın kongreden geçmesine tepki gösteren Bush, X'ten yaptığı paylaşımda, "4 bini çocuk olmak üzere 10 bin Filistinli öldürüldü ve sizin odağınız, Kongre'deki tek Filistinli ABD'liyi susturmaya çalışmak. Tarih, yanıldığınızı kanıtlayacak." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.