ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Üyeleri, Biden'a Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Mektup Gönderdi

ABD Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de 'kalıcı ateşkesi sağlama' çağrısı yaptı. Mektupta, uluslararası kuruluşların, inanç liderlerinin ve seçilmiş yetkililerin de Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğu belirtildi.

ABD Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlama" çağrısı yaptı.

Michigan Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Abraham Aiyash, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 eyalet temsilciler meclisi ve senato üyesinin Başkan Biden'a mektup gönderdiğini bildirdi.

Biden'a Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlama" çağrısı yapmak üzere gönderilen mektupta, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların, inanç liderlerinin, seçilmiş yetkililerin ve toplum liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrısında bulunduğuna işaret edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın "ileriye doğru atılmış olumlu bir adım" olduğu belirtilen mektupta, "21 Ekim'den bu yana Gazze'ye bir miktar yardım girebildi ancak su, gıda, ilaç ve kan tedariki yetersiz kalmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Mektupta, 5 binden fazlası çocuk olmak üzere 13 bin sivilin öldürüldüğü hatırlatılarak, "Irk, din ya da etnik köken gözetmeksizin tüm masum sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Cenevre Sözleşmesi kapsamında yasaklandığına işaret edilen mektupta, ABD'nin, barış, adalet ve insan haklarının korunması ve bu hedeflerin ilerletilmesinde "lider olması" gerektiği savunuldu.

Aiyash, paylaşımında, Gazze'de bombardımanı ve yıkımı sona erdirmek için "kalıcı ve sürekli bir ateşkes sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Çocukları bombalamak barış getirmeyecektir. Şiddetin sona ermesi, işgali açık bir şekilde ele almanın ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için kalıcı barış getirmenin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ve İsrail arasında esir takası uzlaşması

İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

İsrail basını ve uluslararası basına, uzlaşma kapsamında ilk aşamada Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Uzlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin de sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir var.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.