ABD Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Kongre Hitabını Boykot Edecek

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman Milletvekili İlhan Omar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ABD Kongresine hitabını boykot edeceğini açıkladı. Omar, İsrail'in kendisinin ve diğer Müslüman milletvekili Rashida Tlaib'in ülkeye girişini engellediğini hatırlatarak, Herzog'un Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmesi için davet edilmemesi gerektiğini belirtti. Omar, Herzog'un hitabının barış ve iki devletli çözümü baltaladığını ve Filistinlilerin bağımsızlık umutlarını bastırdığını vurguladı.

NEW ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Müslüman Milletvekili İlhan Omar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ABD Kongresine hitabını boykot edecek.

Omar, Twitter'dan yaptığı paylaşım serisinde, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelecek hafta ABD Kongresinin ortak oturumuna hitabına katılmayacağını açıkladı.

Kendisinin ve bir diğer Müslüman milletvekili Rashida Tlaib'in İsrail'e girişinin yasaklandığını hatırlatan Omar, "Kongre'ye seçilen ilk iki Müslüman kadının, ülkeyi (İsrail) ziyaret etmesini engelleyen mevcut Başbakan'ın hükümetinde olduğu İsrail'in Cumhurbaşkanı'nı Kongre'nin ortak bir oturumuna hitap etmesi için davet etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Omar, Herzog'un hitabının İsrail tarihinin en sağcı hükümeti adına ve İsrail hükümetinin açıkça "Filistinlilerin bağımsız bir devlet olma ümitlerinin "bastırılması" için söz verdiği bir zamana denk geldiğini belirterek, bunun barış ve iki devletli çözümü baltaladığına işaret etti.

Aşırı sağcı İsrailli kabine üyelerinin ABD Başkanı Joe Biden aleyhine ifadelerini ve İsrail'de kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesine dikkati çeken Omar, şunları kaydetti:

"Hepsinden en önemlisi, (Herzog'un hitabı), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya son 20 yılda düzenlediği ve şehirdeki binaları yerle bir eden ve en az bir düzine insanı öldüren en büyük saldırısından hemen sonra, Batı Şeria'daki Filistinliler için tarihteki en ölümcül yıla denk geliyor."

Omar, bunların, özellikle ABD'nin İsrail'e yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardım sağladığı göz önüne alındığında "son derece endişe verici" olduğunu belirtti. Omar, İsrail Cumhurbaşkanı'nın ekranlarda da yayımlanacak Kongre hitabının yanlış zamanda, yanlış bir sinyal verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman Vekil Omar, geçen ay da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ülkesindeki insan hakları sicili nedeniyle Kongre'deki oturumunu boykot eden milletvekilleri arasında yer almıştı.

Herzog'un 19 Temmuz'da İsrail'in bağımsızlığının 75. yıl dönümü kapsamında ABD Kongresi'nin ortak oturumuna hitap etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Kevin McCarthy de, mayıs ayında İsrail meclisi Knesset'te milletvekillerine hitap etmişti.