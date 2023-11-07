ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Müslüman, Arap ve Filistin Karşıtı Nefretin Arttığını Uyardı

ABD Temsilciler Meclisinin üç Amerikalı Müslüman üyesi, Müslüman, Arap ve Filistin karşıtı nefretin ülke siyasetinde arttığı konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Filistin'e saldırılarının siyaset üzerindeki etkisi değerlendirildi.

ABD Temsilciler Meclisinin üç Amerikalı Müslüman üyesi, "Müslüman, Arap ve Filistin karşıtı nefretin ülke siyasetinde arttığı" uyarısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Ilhan Omar, Rashida Tlaib ve Andre Carson, yaptıkları açıklamada, İsrail'in Filistin'e saldırılarının ülke siyaseti üzerindeki etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Ryan Zinke'nin ABD'de bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısına işaret edilen açıklamada, bunun "siyaseti saran bağnaz Müslüman, Arap ve Filistin karşıtı nefret dalgasının" bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Açık konuşalım, devletin tüm gücünü belirli bir etnik grubu ya da milleti hedef almak ve onlara eziyet etmek için kullanması faşizm ve tamamen bağnazlıktır." ifadesi kullanıldı.

Zinke'nin "güvenlik gerekçesiyle" sunduğu yasa tasarısının anayasayı doğrudan ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, bunun "yüz binlerce Filistinli göçmenin hayatını yasa dışı şekilde mahvedeceği" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki bazı Cumhuriyetçi üyelerinin Gazze'nin tamamen "yok edilmesi" ve "dini savaş" çağrıları anımsatılarak, "Böylesi tehlikeli söylemler, Chicago'da 6 yaşındaki Filistin asıllı Wadea Al-Fayoume'nin ve Gazze'de neredeyse yarısı masum çocuklardan oluşan 10 binden fazla insanın öldürülmesi gibi, şimdiden birçok hayata mal oluyor." ifadesine yer verildi.

Rashida Tlaib, 3 Kasım'da da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamaları ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek, "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden, ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." yazılı ifadelere yer vermişti.