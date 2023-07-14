ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısını Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti. Tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından 219 vekilin 'evet' oyuyla kabul edilen tasarı, askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikleri içeriyor. Tasarı, ayrıca Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikleri de içermektedir. Senatoda yapılacak oylamanın gelecek hafta gerçekleşmesi beklenmektedir.

NEW ABD Temsilciler Meclisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı'nı oyladı.

Tasarı, 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyuyla kabul edildi.

Askerlerin kürtajla ilgili masraflarının karşılanması, trans bireylerin cinsiyetle ilgili sağlık hizmetlerine erişimine kısıtlamalar getiren ve toplumsal çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili muhafazakar Cumhuriyetçilerin destek verdiği değişiklikler içeren tasarıya, Demokratlardan sadece 4 milletvekili "evet" oyu verdi.

Tasarı, Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna'ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.

Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor.

ABD'de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.