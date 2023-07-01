ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, İran Özel Temsilcisi'nin güvenlik izninin askıya alınması hakkında bilgi istedi

NEW ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in güvenlik izninin bir güvenlik soruşturması nedeniyle askıya alındığı haberleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığının Komiteyi ayrıntılı şekilde bilgilendirmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a konuya ilişkin mektup gönderen McCaul, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley'in güvenlik izninin "gizli bilgilerin olası kötüye kullanılmasına yönelik diplomatik güvenlik soruşturması" nedeniyle askıya alındığına ilişkin medyada çıkan haberlere işaret etti.

Bu haberlerin hem Malley'in tutumu hem de Dışişleri Bakanlığının Kongre ile Amerikan kamuoyunu yanlış yönlendirip yönlendirmediği konusunda "ciddi endişeler uyandırdığını" kaydeden McCaul, haberlerin, Joe Biden yönetiminin İran ile dolaylı görüşmeler yaptığı haberlerinin ardından gelmesinde dikkati çekti.

McCaul, Malley'nin güvenlik izninin askıya alınmasını "rahatsız edici" şeklinde niteleyerek, Dışişleri Bakanlığının İran ile ilgili politikalar konusunda Komite'nin bilgi edinme çabalarını yanıtsız bıraktığını kaydetti.

Daha önceden Malley'in, Komite'nin sorularını "ailevi bir yakınının rahatsızlığı nedeniyle izinde" olması nedeniyle yanıtlayamayacağı konusunda bilgilendirildiklerini kaydeden McCaul, konuyla ilgili en kısa sürede ayrıntılı şekilde bilgilendirilmelerini talep etti.

McCaul ayrıca İran Özel Temsilcisi Vekili Abram Paley ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün Komite'nin kamuoyuna açık bir oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlamalarını istedi.

Malley ile ilgili haberler

Amerikan medyasında, İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmanın kilit isimlerinden sayılan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Malley'in güvenlik izninin "gizli bilgilerin olası kötüye kullanılmasına yönelik diplomatik güvenlik soruşturması" nedeniyle askıya alındığı belirtilmişti.

ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanlığının gizli bilgilerin olası kötüye kullanılmasına yönelik diplomatik güvenlik soruşturması açtığını ve bu süreçte Malley'in güvenlik izninin askıya alındığını kaydetmişti.

Malley ise "Güvenlik iznimin incelenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim. Bana daha fazla bilgi verilmedi, ancak soruşturmanın olumlu ve yakında çözülmesini bekliyorum. Şu anda izinliyim." açıklaması yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmanın mimarlarından Malley'i, 2021'de İran Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Malley, son zamanlarda İran ile karşılıklı tutuklu takası konusunda görüşmeler yürütüyordu.

Uluslararası medyada Malley'in söz konusu görüşmeler kapsamında New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Said İravani ile bir araya geldiğine dair haberler de yer almıştı.