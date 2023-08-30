ABD Temsilciler Meclisi, Biden'ın başkan yardımcılığı dönemine ait seyahat kayıtlarını incelemek için harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısı olduğu döneme ait seyahat kayıtları incelenecek. Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi üyeleri, Biden'ın yaptığı seyahatlerle ilgili kayıtlara sınırsız erişim talebinde bulundu. Ayrıca, Biden'ın oğlu Hunter'ın babasının başkan yardımcılığı döneminde yaptığı yurt dışı seyahatlerine ilişkin iddialar da gündeme getirildi.

NEW ABD'de Temsilciler Meclisi müfettişleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2009-2017'de başkan yardımcısı olduğu döneme ait seyahat kayıtlarını incelemek için harekete geçti.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi üyeleri, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne mektup yazarak, Biden'ın başkan yardımcısıyken hizmetine sunulan "Air Force Two" uçağı ve "Marine Two"??????? adlı helikopteriyle yaptığı seyahatlerle ilgili kayıtlara sınırsız erişim talebinde bulundu.

Komite üyeleri, Biden'ın oğlu Hunter'ın, babasının başkan yardımcılığı döneminde yaptığı 15 yurt dışı seyahatine eşlik ederek, bu seyahatleri şahsi ticari ilişkileri için yapmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Mektupta, "Başkan Yardımcısı Biden'ın Air Force Two ve Marine Two'yu kötüye kullanması, Başkan'ın kamu güvenine sahip çeşitli makamlarını kötüye kullandığının ve vergi mükelleflerinin parasını, akrabalık bağı dışında hiçbir şey olmayan ailesinin girişimine fayda sağlamak için boşa harcadığının bir göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca mektupta, Beyaz Saray'dan, tüm Air Force Two uçuş kayıtlarıyla birlikte Biden ailesi üyelerine gönderilen e-postaların da paylaşılması talep edildi.

Mektubun devamında ilgili belgelerin en geç 13 Eylül'e kadar temin edilmesi talebi dile getirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Hunter Biden'ın, 2009 ile 2017 yılları arasında babası Joe Biden'ın Asya, Avrupa, Afrika, Meksika ve Kanada'yı kapsayan en az 15 farklı ülkeye yaptığı resmi gezilere eşlik ettiği iddiası yer almıştı.