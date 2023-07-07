ABD Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili bilgi istedi

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili Gizli Servisten bilgi talep etti. Komite, Beyaz Saray güvenlik uygulamalarını ve sorumluları değerlendirecek.

NEW ABD'de Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili Gizli Servisten bilgi istedi.

Comer, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'a hitaben yazdığı mektupta, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin, Beyaz Saray'da pazar günü bulunan kokainle ilgili detayları soruşturduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'da kokain çıkmasının "alarm verici" bir gelişme olduğunu kaydeden Comer, Komitenin, Beyaz Saray güvenlik uygulamalarını ve kimin bu konudan mesul olduğunu değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"Beyaz Saray'da yasa dışı uyuşturucuların mevcudiyeti kabul edilemez ve bu, Beyaz Saray tarihinde utanç verici bir andır." diyen Comer, hadisenin, Beyaz Saray'ın güvenliğiyle ilgili Komitede ek endişelere yol açtığını aktardı.

Comer, konuyla ilgili Gizli Servis'in 14 Temmuz'a kadar Komiteyi bilgilendirmesini talep etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin, ziyaretçilerin de yoğun olarak kullandığı, kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söylemişti.

Kokaini kimin Beyaz Saray'a soktuğu bilinmezken, konuya ilişkin Gizli Servis'in soruşturması devam ediyor.