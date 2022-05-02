ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: 'Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi görüşmek için buradayız'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den dönüşünde Polonya'da yaptığı açıklamalarda, " Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi görüşmek için buradayız" dedi.

Ukrayna'daki Rusya saldırıları devam ederken, son zamanlarda önemli isimleri ağırlayan Kiev yönetiminin bugünkü konuğu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Pelosi, Ukrayna'nın zaferinden sonra ülkenin yeniden inşası, güvenlik, insani ve ekonomik yardımlar gibi konuların toplantıda ele alındığını belirtti. Kiev ziyaretinin ardından Polonya'nın Rzeszow kentine gelen Pelosi burada da Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Polonya ile birlikte Ukrayna'ya yardıma devam ediyoruz"

Rzeszow'a yaptığı ziyaret sırasında Polonya'nın Ukraynalı sığınmacılara gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür eden Pelosi, "Polonya ile birlikte Ukrayna'ya yardım etmeye devam ediyoruz. Ukrayna'yı desteklemek için daha fazla ne yapabileceğimizi görüşmek için buradayız" şeklinde konuştu. ABD'nin Ukrayna ile omuz omuza olduğunu da söyleyen Pelosi, Ukrayna kazanana kadar ABD'nin desteğe ve yardıma devam edeceğini belirtti. Savaşan askerlere şükranlarını sunan Pelosi, devam eden savaşın bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklediğini de aktardı.

"Polonyalı liderlerle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

Kiev'deki görüşmede Zelenskiy'nin liderlik vasıflarına, konuya hakimiyetine ve çözüm önerilerine hayran kaldığını aktaran Pelosi, Polonyalı liderlerle görüşmek için sabırsızlandığını aktardı. Pelosi ayrıca, ziyaretinin Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve üst düzey yetkililerle yapılacak görüşmeler ile devam edeceğini açıkladı. Bunun ardında Polonya Devlet Başkanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın 09.30'da Duda'nın, Pelosi ile görüşeceği bildirildi. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika