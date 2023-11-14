ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın bütçe tasarısı Demokrat oylarına bağlı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, hükümetin kısmen kapanmasını önlemek için hazırladığı ve bugün oylanması beklenen bütçe tasarısının geçmesi için Demokrat oyların da desteğini alması gerekecek.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, hükümetin kısmen kapanmasını önlemek için hazırladığı ve bugün oylanması beklenen bütçe tasarısının geçmesi için Demokrat oyların da desteğini alması gerekecek.

Johnson'ın, yaklaşmakta olan hükümetin kısmen kapanmasını önlemek için sunduğu ve bugün oylanacak iki aşamalı bütçe planına bazı Cumhuriyetçi Temsilcilerin karşı çıkması sonucu gözler Demokrat Temsilcilere çevrildi.

Mike Johnson'ın hafta sonu görüştüğü Temsilciler Meclisi Özgürlük Grubu bu sabah yaptığı açıklamada, yeterince kesinti içermemesi nedeniyle bütçe tasarısına karşı olduklarını açıkladı.

Diğer yandan, Cumhuriyetçi grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir harcama kesintisi, hiçbir sınır güvenliği içermediği için" plana destek vermeyecekleri belirtildi.

Bu gelişme, Cumhuriyetçi Özgürlük Grubunun yaklaşık 40 destekçisini tasarıya hayır oyu vermesi için ikna edebileceği ihtimalini doğurdu.

Demokrat Temsilcilerden açıklama gelmedi

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'ın Cumhuriyetçi kanattan tam destek alamadığı bütçe tasarısı hakkında Demokratlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Demokrat liderler, paylaştıkları bir mektupta planı "dikkatlice değerlendirdiklerini" belirtmekle yetindi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Azınlık Lideri Mitch McConnell dün Johnson'ın teklifine birbirine yakın ifadelerle destek vermişti.

Mali planını kabul ettirmesi için Temsilciler Meclisinin 3'te 2'sinin desteğini alması gereken Johnson'ın, Cumhuriyetçi Özgürlük Grubunun mevcut açıklaması ışığında, onlarca Demokratı ikna etmesi gerekecek.

Temsilciler Meclisinde tasarıyla ilgili 17 Kasım'a kadar anlaşma sağlanamaması durumunda ABD hükümeti kısmi kapanma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Hükümet finansmanının bir kısmının 19 Ocak 2024'te, kalanının ise 2 Şubat'ta tükendiğini öngören tasarı, kabul edilmesi durumunda Senato ve Kongre'ye 2024 mali yılı finansmanı konusunda müzakere yapması için zaman kazandıracak.