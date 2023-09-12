ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Joe Biden'a Azil Soruşturması Çağrısında Bulundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu. McCarthy, Biden hakkındaki iddiaların görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve yolsuzluk iddialarına odaklanacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu. McCarthy yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'ın aile şirketine yönelik çeşitli ciddi ve inandırıcı iddialar ortaya koydular" ifadelerini kullanarak, söz konusu soruşturmanın Biden hakkındaki "görevi kötüye kullanma, adaleti engelleme ve yolsuzluk" iddialarına odaklanacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi'nin şu ana kadar yürüttüğü soruşturmada Biden ailesi çevresinde bir "yolsuzluk kültürü" bulduğunu aktaran McCarthy, soruşturmanın Biden'ın aile şirketine yönelik çeşitli suçlamalar içerdiğini ve Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde görevi kötüye kullandığını ve finansal işlerini oğlunun şirketi üzerinden yürüttüğünü iddia etti.

Biden hakkındaki söz konusu iddiaların Temsilciler Meclisi tarafından daha fazla soruşturulması gerektiğini vurgulayan McCarthy, "Bu nedenle bugün Temsilciler Meclisi komitemize Başkan Joe Biden hakkında resmi bir azil soruşturması açma talimatı veriyorum" dedi.

"Cumhuriyetçiler Başkan'ı 9 aydır araştırıyor"

Beyaz Saray sözcüsü Ian Sams yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Başkan Biden'ı 9 aydır araştırdığını belirterek, "Herhangi bir suça ilişkin kanıt bulamadılar" dedi.

McCarthy'nin 2019'da azil soruşturması hakkında yaptığı yazılı açıklamayı hatırlatan Sams, "Bugün Kevin McCarthy tek taraflı olarak azil soruşturması başlatılmasına karar verdi ve oylama yapılmayacağını söyledi. 2019'da Temsilciler Meclisi'nin 'azil soruşturmasına yetki veren tüm Meclis'in oyunu alması gerektiğini', aksi takdirde bunun 'herhangi bir değer veya meşruiyetten tamamen yoksun bir süreç oluşturacağını' söyledi" ifadelerini kullandı.

Hunter Biden hakkında 19 sayfalık belge yayınlanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden'ın, Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan yüklü miktarda ödeme aldığını gösteren 19 sayfa belge yayınlamış, "Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı sırasında Hunter Biden onu Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'daki oligarklardan milyonlar kazanmak için 'marka' olarak sattı" ifadeleri kullanmıştı.

ABD'de azil süreci

ABD yasalarına göre başkanın görevden azledilmesi için hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'da ortak karar çıkması gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nden yeterli sayıda azil oyu toplama ihtimali olsa da Senato'da Demokratlar çoğunlukta olduğu için Joe Biden'ın görevden alınması beklenmiyor. - WASHINGTON