ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması...
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika