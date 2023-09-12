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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması...

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Politika Haberler

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