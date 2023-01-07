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ABD Temsilciler Meclisi başkanı 13. tur oylamasında da seçilemedi

Politika Haberleri

ABD Temsilciler Meclisi başkanı 13. tur oylamasında da seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerinde 13. tur oylamasında da sonuç çıkmadı.

ABD Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerinde 13. tur oylamasında da sonuç çıkmadı. Yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için 4 gündür süren seçimlerde

13. tur oylamasında da sonuç çıkmadı

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy muhalif 20 temsilcinin 12'sinin oyunu alarak 214 oya ulaşsa da, seçilmek için yeterli desteği elde edemedi. McCarthy'ye destek vermemeyi sürdüren 6 Cumhuriyetçi vekil, oylarını Jim Jordan'a verirken, 2 vekil oy kullanmamayı tercih etti. 212 Demokrat üyenin tamamı ise daha önce olduğu gibi parti liderleri Hakeem Jeffries için oy verdi. Temsilciler Meclisi'nin yerel saat ile 22.00'ye kadar açık kalması teklifi yapılan oylamada kabul edilirken, seçimlerin Temsilciler Meclisi başkanının belirlenmesine dek sürmesi bekleniyor.

100 yılda bir ilk

Son gelişme ile birlikte ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez, 4 gündür yapılan 13 oylamaya rağmen başkan seçilememiş oldu. Temsilciler Meclisi başkanlığı görevi, ABD'de devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem taşıyor. Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden faaliyete başlayamıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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