- ABD Temsilciler Meclisi 9. turda da başkanını seçemedi

WASHINGTON - ABD Temsilciler Meclisi, yapılan 9. tur oylamasında da yeni başkanını seçemedi.

Amerika Birleşik Devletleri kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan ve yeterli çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle siyasi bir krize dönüşen seçimlerde 9. tur oylamasında da sonuç çıkmadı. 3 gündür süren seçimlerin son turunda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmesi için gereken olan 218 oya ulaşamadı. McCarthy'nin 200 oyda kaldığı 9. turda, kendisine destek vermemeyi sürdüren 17 Cumhuriyetçi vekil oylarını Byron Donalds'tan yana kullanırken, 3 Cumhuriyetçi vekil ise bu kez Kevin Hern'e oy verdi. Önceki turda eski ABD Başkanı Donald Trump'tan yana oy kullanan Cumhuriyetçi Matt Gaetz tercihini bu kez Hern'den yana kullanırken, 212 Demokrat üyenin tamamı ise daha önce olduğu gibi parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullandı. 2 vekil ise oy kullanmadı.

Yasama organı durma noktasına geldi

ABD'de devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra en önemli koltuğu işgal eden Temsilciler Meclisi Başkanı, 100 yıldır ilk kez 9. tur oylamasına rağmen seçilemiyor. Temsilciler Meclisi'nin başkanını seçmeden faaliyete başlayamaması nedeniyle, yasama, yürütme ve yargı erklerinden oluşan ABD'nin yasama organının durma noktasına geldiği yorumları yapılıyor. Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinin, yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğun elde edilmesine dek sürmesi bekleniyor.