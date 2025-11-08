Haberler

ABD, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya Yaptırımları Kaldırdı

ABD yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu karar, eş-Şara'nın ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme öncesinde alındı ve Suriye'de Esad sonrası yönetimin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla açıklandı.

ABD yönetimi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'ya yönelik yaptırımları resmen kaldırdı. Karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin benzer yaptırımları kaldırmasından sadece bir gün sonra ve el-Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile pazartesi günü yapacağı tarihi görüşme öncesinde geldi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan karara göre Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a uygulanan "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" (SDGT) tanımlaması yürürlükten kaldırıldı. Hazine Bakanlığı kaynakları, kararın uzun süredir devam eden diplomatik görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirtti.

"Esad sonrası Suriye'de ilerleme kaydedildi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Tommy Pigott yaptığı açıklamada, kararın "Beşar Esad sonrası Suriye yönetiminin gösterdiği ilerlemenin bir takdiri" olduğunu vurguladı. Pigott, "Bu adımlar, Esad rejimi altında 50 yılı aşkın süren baskının ardından ortaya çıkan yeni yönetimin sorumluluk bilincinin bir yansımasıdır. Esad sonrası Suriye'de ilerleme kaydedildi" dedi. Suriye Devlet Başkanı eş-Şara hükümetinin kayıp Amerikalıları kurtarmak, terörizm ve uyuşturucuyla mücadele etmek, kimyasal silah kalıntılarını ortadan kaldırmak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek için "yoğun biçimde çalıştığını" ifade etti.

Eş-Şara'nın geçmişi ve tarihi ziyareti

Ahmed eş-Şara, yıllar önce ABD tarafından "terör bağlantılı" suçlamalarla aranan ve başına 10 milyon dolar ödül konulan bir isimdi. Eş-Şara, geçmişte Irak'taki Ebu Gureyb hapishanesinde de tutulmuştu.

Trump ile eş-Şara arasında pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılacak görüşme, bir Suriye devlet başkanının Washington'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olarak tarihe geçecek. Görüşmede iki liderin terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve Suriye'nin yeniden inşası konularını ele alması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
