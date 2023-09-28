ABD, Sudan'da demokratik geçişi engelleyenlere yaptırım uygulayacak

ABD, Sudan'ın barışını, güvenliğini ve istikrarını baltalamadaki rolleri nedeniyle bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacağını duyurdu. Sudan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Sudan İslam Hareketi'nin Genel Sekreteri Ali Karti'nin ülkedeki demokratik geçişe aktif olarak karşı çıktığı belirtildi.

NEW ABD, Sudan'ın barışını, güvenliğini ve istikrarını baltalamadaki rolleri nedeniyle bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sudan'da demokratik geçişi engelleyen kişi ve kuruluşların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sudan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Sudan İslam Hareketi'nin Genel Sekreteri Ali Karti'nin ülkedeki demokratik geçişe aktif olarak karşı çıktığı kaydedilerek, "Karti, Ömer el-Beşir döneminden sonra sivillerin liderliğindeki eski geçiş hükümetini zayıflatma ve siyasi anlaşma sürecini raydan çıkarma çabalarına öncülük etti." ifadesi kullanıldı.

Karti ve eski rejim yetkililerinin, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (HDK) arasındaki ateşkes çabalarını da engellediği öne sürülen açıklamada, başka kişi ve kuruluş ismi verilmeden ABD Dışişleri Bakanlığının ilgili şahıs ve bağlantılı kuruluşlara vize sınırlaması yaptırımı getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sudan'da barışı ve demokratik geçişi baltalayanlardan hesap sormaya devam edeceğiz." denildi.