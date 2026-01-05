Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanı: Suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı edeceğiz

ABD İç Güvenlik Bakanı: Suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı edeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, suç işleyen Venezuelıların sınır dışı edilmesine devam edileceğini duyurdu. Noem, Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarının takip edildiğini ve suçluların adalete teslim edilerek Venezuela'ya gönderileceğini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın yıllardır Nicolas Maduro'nun 'uyuşturucu kaçakçılığı' ve ABD'de işlediği 'diğer suçları' takip ettiğini bildirdi. Geçmişte ülkelerine gelerek suç işleyen binlerce kişinin adalete teslim edildiğini ve daha sonra Venezuela'ya geri gönderildiğini kaydeden Noem, "Suçluları kendi ülkelerinde hesap vermeleri için sınır dışı etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Noem, ABD'yi koruyacaklarını ve uyuşturucu akışını durdurmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, bunun için yeni Venezuela yönetimiyle çalışmaları gerektiğini söyledi. ABD'nin bugüne kadar birçok ülkeyle iş birliği yapabildiğini aktaran Noem, bunu Venezuela ile sağlayamadıklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni

İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti