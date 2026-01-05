ABD İç Güvenlik Bakanı: Suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı edeceğiz

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Suç işleyen Venezuelalıları sınır dışı etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın yıllardır Nicolas Maduro'nun 'uyuşturucu kaçakçılığı' ve ABD'de işlediği 'diğer suçları' takip ettiğini bildirdi. Geçmişte ülkelerine gelerek suç işleyen binlerce kişinin adalete teslim edildiğini ve daha sonra Venezuela'ya geri gönderildiğini kaydeden Noem, "Suçluları kendi ülkelerinde hesap vermeleri için sınır dışı etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Noem, ABD'yi koruyacaklarını ve uyuşturucu akışını durdurmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, bunun için yeni Venezuela yönetimiyle çalışmaları gerektiğini söyledi. ABD'nin bugüne kadar birçok ülkeyle iş birliği yapabildiğini aktaran Noem, bunu Venezuela ile sağlayamadıklarını kaydetti.