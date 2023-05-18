ABD Senatosu, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas hakkında yapılan şikayetleri ele aldı

ABD Senatosu alt komitesi, Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın bedava lüks tatilleri ve 'cömert hediyeler' kabul ettiği iddialarıyla ilgili önceden yapılan şikayetleri yargı kurumlarının ele alış şekliyle ilgili oturum düzenledi. Yargıç Mark Wolf, Thomas'ın mal beyanıyla ilgili sürecin şeffaf yürütülmediğini ve hakkındaki şikayetlerin bir şekilde ilgili birimlere iletilmediğini öne sürdü.

NEW ABD Senatosunda, bedava lüks tatilleri ve "cömert hediyeler" kabul ettiği iddialarıyla gündeme gelen Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas hakkında önceden yapılan şikayetlerle ilgili gerekli adımların atılmadığı iddiası gündeme geldi.

ABD Senatosunun ilgili alt komitesi tarafından, lüks seyahatleri ve Cumhuriyetçi bir bağışçıdan "cömert hediyeler" kabul ettiği iddialarıyla gündeme gelen Thomas'la ilgili daha önceden yapılan şikayetleri yargı kurumlarının ele alış şekliyle ilgili oturum düzenlendi.

Oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yargıç Mark Wolf, 2011 yılında Yargıç Thomas'ın mal beyanıyla ilgili yargının standart uygulamalarında usulsüzlük olduğunu öne sürdü.

Wolf, Thomas'ın ve eşi Ginni Thomas'ın gelirleri ve lüks seyahatleri hakkındaki şikayetlerle ilgili yargı organlarının olması gerektiği şekilde davranmadığını belirterek, bu konudaki kuralların "kasten" ihlal edilmiş olabileceğine işaret etti.

Thomas'ın mal beyanıyla ilgili sürecin şeffaf yürütülmediğini ve hakkındaki şikayetlerin bir şekilde ilgili birimlere iletilmediğini öne süren Wolf, mali beyanla ilgilenen komitenin Thomas'ı temize çıkardığını savundu.

Wolf, Thomas aleyhindeki iddiaların ciddi olduğunu, hakkındaki şikayetlerin olağandışı koşullar oluşturduğunu ve bu nedenle konunun ciddiyetle ele alınmış olması gerektiğini belirtti.

Oturumda Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ise Wolf'un tanık olarak güvenilirliğini sorgularken, diğer yandan Yargıç Thomas'ı savundu. Kennedy, Thomas hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, Yüksek Mahkeme yargıçlarının hedef alındığını söyledi.

Kennedy, Yüksek Mahkeme yargıçlarına yöneltilen iddiaların siyasi motifli olduğunu kaydetti.

Öte yandan Demokrat Senatörler ise Thomas hakkındaki iddiaları ele almanın bir cadı avı olmadığını, Yüksek Mahkeme'nin itibarının düzeltilmesiyle ilgili olduğu görüşlerini paylaştı.

ABD yargısında etik tartışmaları

Kar amacı gütmeyen internet haber sitesi ProPublica'nın, 6 Nisan'da, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş insanı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazması, "adalet sisteminde etik sorunlar" tartışması başlatmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ifade edilmişti.

Kongredeki Demokratlar, Thomas'a tepki gösterip yargıda reform çağrılarını dile getirirken, Senato Yargı Komitesi, Yüksek Mahkeme üyelerini bağlayan etik kurallar oluşturulması gerekliliğiyle ilgili bir oturum düzenlemişti.

Komite, en son 9 Mayıs'ta, haberlere konu olan milyarder iş insanı Harlan Crow ile şirketlerinden, Yargıç Thomas ile girilen para alışverişi ve verilen hediyelerin detaylı listesini talep etmişti.

ABD'de federal yasalar, Yüksek Mahkeme dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin mali durumlarını, dış gelirlerini ve eşlerin gelir kaynaklarını detaylandıran yıllık formlar doldurmasını ve her şubenin kendi raporlama standartlarını belirlemesini zorunlu kılıyor.