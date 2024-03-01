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ABD Senatosu, Türkiye'ye F-16 Satışını Engelleme Tasarısını Reddetti

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ABD Senatosu, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını engelleme tasarısını reddetti. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu tasarı, 13 'evet' oyuna karşı 79 'hayır' oyuyla reddedildi.

ABD'de Senatör Rand Paul tarafından sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini öngören tasarı, yapılan oylama sonucu reddedildi.

ABD Senatosunda, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışının engellenmesini içeren tasarı görüşüldü. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyuyla reddedildi. Satışa destek verenler, Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye F-16 satış süreci

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 23 milyar dolar değerinde 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16'ları için modernizasyon kiti satışına onay verildiğine dair Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu. Resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük itiraz sürecinde yalnızca Senatör Rand Paul Senato'ya itirazını sunmuştu. Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini öngören tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine iletilmiş, ancak 15 günlük sürede herhangi bir işlem yapılmamıştı. Kongre'deki onay süreci 11 Şubat'ta tamamlanırken, son olarak satışa dair Ankara'ya "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları" iletilmişti.

Öte yandan, Türkiye, Ekim 2021'de ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut 79 adet F-16 savaş uçağı için modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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