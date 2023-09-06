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ABD Senatosu, Philip Jefferson'ın Fed Başkan Yardımcılığına Onay Verdi

Politika Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Philip Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı. Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu. Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Philip Jefferson'a onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı.

Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu.

Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

Kaynak: AA / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Fed Politika Haberler

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