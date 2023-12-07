ABD Senatosu, İsrail ve Ukrayna'ya yardım içeren harcama paketini reddetti

ABD'de büyük oranda İsrail'e ve Ukrayna'ya yardım sağlanmasını içeren 105 milyar dolarlık harcama paketinin oylamaya sunulması Senato'da reddedildi.

ABD'de Ukrayna'ya 61.4, İsrail'e ise 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 dolarlık harcama paketi talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için Senato'da ön oylama yapıldı. Tasarının oylamaya sunulmasına 100 üyeli Senato'da 49 senatör "evet", 51 senatör ise "hayır" oyu kullandı. Cumhuriyetçilerin tamamı, ABD-Meksika sınırında güvenliğin arttırılması için daha sıkı önlemler alınması yönündeki taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek "hayır" oyu verdi. 2016'daki başkanlık seçiminde aday olan, 2020'deki seçimde ise yarıştan çekilen ve Senato'da genellikle Demokratlarla hareket eden bağımsız senatör Bernie Sanders da Cumhuriyetçilerle birlikte hareket ederek "hayır" oyu verdi. Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine Filistin halkına karşı yürüttüğü "insanlık dışı savaşa" devam etmesi için hiçbir şart konulmadan milyarlarca dolar yardım verilmesine karşı olduğunu belirtti. Sanders, "İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok" dedi.

"Üzücü bir gün"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, oylamanın ardından yaptığı açıklamada Senato'da "çok üzücü bir gün" olduğunu belirtti. Ukrayna'nın yenilmesi durumunda ortaya çıkabilecek risklere dikkat çeken Schumer, bunun "21. yüzyıl için kalıcı sonuçları olacak ciddi bir an" olduğunu ve Batı demokrasisinin gerileme riski taşıdığını söyledi. Schumer, Cumhuriyetçilerin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde başarılı olmasına yardım etme konusunda "ciddi davranması gerektiğini" vurguladı. Demokratların Cumhuriyetçilerin tekliflerini tartışmaya istekli olduklarını belirten Schumer, Cumhuriyetçileri görüşmelerin devam edebilmesi için mevcut teklifi tartışmaya ve kendi tekliflerinde değişiklik yapmaya çağırdı.

Biden'dan tepki

ABD Başkanı Joe Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kongredeki Cumhuriyetçiler, aşırı partizan sınır politikalarını kabul ettiremedikleri durumda Ukrayna'ya verilen desteği kesmekle tehdit ediyorlar. Bu, saf ve basit bir siyasi şantajdır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarının oylamaya sunulması için 60 oy gerekiyordu.

Cumhuriyetçiler tasarıya karşı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre'den çoğunluğu İsrail ve Ukrayna'ya desteğin yanı sıra ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu. Söz konusu pakette sınır güvenliğinin sıkılaştırılması için bütçede yer alırken, Cumhuriyetçiler taleplerinin tam olarak karşılanmadığını belirtiyor. Daha sıkı göç politikalarının ve Meksika sınırının kontrol altına alınmasının önemli olduğunu belirten Cumhuriyetçiler, yasa dışı göçün son derece önemli bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, Biden yönetiminden Meksika sınırındaki güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmasını talep ediyor. - WASHINGTON