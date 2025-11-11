Haberler

ABD Senatosu, Hükümet Kapanmasını Sona Erdiren Bütçe Tasarısını Onayladı

Güncelleme:
ABD Senatosu, 41 gündür devam eden ve ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması olarak kayıtlara geçen krizi sona erdirmeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısını 60'a karşı 40 oyla kabul etti. Tasarı, federal çalışanların işten çıkarılmasına son verirken maaş ödemelerinin garanti altına alınmasını öngörüyor.

ABD Senatosu, 41 gündür süren ve ülke tarihinin en uzun hükümet kapanması olarak kayda geçen süreci sona erdirmeyi hedefleyen geçici bütçe yasa tasarısını onayladı. 60'a karşı 40 oyla kabul edilen tasarı, şimdi Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak. Senato'daki oylama, haftalardır devam eden maaş kesintileri, federal hizmetlerde aksaklıklar ve ülke genelinde yaşanan havaalanı gecikmelerinin ardından geldi. Federal gıda yardımlarında gecikmelerin artması ve yüz binlerce çalışanın maaşlarının ödenmemesi üzerine beş Demokrat senatör oylarını değiştirerek Cumhuriyetçilerle birlikte tasarıyı destekledi. Tasarıya "evet" oyu veren Demokrat senatörler arasında Catherine Cortez Masto, Dick Durbin, John Fetterman, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jacky Rosen ve Jeanne Shaheen yer aldı.

Federal çalışanlara güvence maddesi

Onaylanan geçici bütçe tasarısı, Trump yönetiminin 1 Ekim'de başlayan kapanma sürecinde federal çalışanları toplu olarak işten çıkarma kararını geri çekmesini öngörüyor. Ayrıca, Ocak ayına kadar yeni işten çıkarmaların önüne geçilmesi ve çalışanların kapanma sona erdiğinde tüm maaşlarını eksiksiz alması hükmünü içeriyor.

Meclis Başkanı Johnson'dan acil çağrı

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato'daki oylamanın hemen ardından yaptığı açıklamada, milletvekillerini Washington'a dönmeye çağırdı. Johnson, "Seyahat gecikmelerine rağmen bu yasa tasarısını en kısa sürede ele almalıyız. Bu süreci daha fazla uzatamayız" ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl işleyecek?

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, "Duyduğum her şeye dayanarak, hiçbir şeyi değiştirmediklerini düşünüyorum ve yeterli sayıda Demokrat'tan destek alıyoruz ve ülkemizi açacağız. Kapalı olması çok kötüydü, ama ülkemizi çok hızlı bir şekilde açacağız." ifadelerini kullanmıştı. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle birlikte havaalanı güvenliği, sosyal yardım hizmetleri ve kamu ulaşım altyapısı gibi alanlarda yaşanan aksaklıkların giderilmesi bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
