ABD Senatosu Heyeti Çin'e Ziyaret Düzenleyecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in başkanlığında Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan bir heyetin Çin'e yapacağı ziyaretten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in başkanlığında Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan bir heyetin Çin'e yapacağı ziyaretten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Sözcü söz konusu açıklamayı, Schumer'in önümüzdeki günlerde Çin'i ziyaret edecek iki partili bir senatör heyetine başkanlık edeceğini duyurmasının ardından Çarşamba günü yaptı.

Sözcü, "Ziyaretin ABD Kongresi'nde Çin'in daha objektif şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmasını, iki ülkenin yasama organları arasındaki diyalog ve iletişimi artırmasını ve Çin-ABD ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkıda bulunmasını umuyoruz" dedi.