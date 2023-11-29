ABD Senatörü Gazze'de süresiz ateşkes çağrısı yaptı

ABD'de Demokrat Senatör Peter Welch, Gazze'de daha fazla sivil kaybını önlemek için süresiz ateşkes çağrısında bulundu. Welch, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini ancak sivil kayıplara ve altyapının tahrip edilmesine yol açmaması gerektiğini belirtti.

Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin yanı sıra İsrail hapishanelerinde haksız yere tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tlaib, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'de haksız yere tutulan Filistinlilerin durumuna dikkati çekti.

ABD Kongre üyesi Tlaib, "İnancı ya da etnik kökeni fark etmeksizin tüm masum siviller serbest kalmalı ve aileleriyle kavuşmalıdır. Tüm esirlerin yanı sıra İsrail hükümeti tarafından hiçbir suçlama ya da yargılama olmadan tutuklanan masum sivillerin de serbest bırakılması için çağrılarımı sürdüreceğim." ifadelerini kulandı.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim öncesinde 1310 Filistinlinin olduğuna işaret eden Tlaib, "Her yıl ortalama 500-700 çocuk İsrailli güçler tarafından tutuklanıyor. Filistinli çocuklar, genellikle evlerinden zorla alınıyor ve ayrı bir askeri yargı sistemi içinde İsrail'in apartheidına maruz kalıyor. Çocuklara yönelik kötü muamele çok yaygın ve sistematik." değerlendirmesinde bulundu.

Tlaib, İsrailli sivillerin serbest kalmasını desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımdan da aynı talebi, hiçbir yargılama ya da suçlama olmadan İsrail tarafından tutulan Filistinli siviller için yapmalarını istiyorum. Bunu yapmamaları, onların Filistinlileri eşit hak, özgürlük ve insan onurunu hak eden insanlar olarak görmeyi reddetmelerinin bir göstergesidir."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.