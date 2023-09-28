ABD Senatörü Bob Menendez, Mısırlı iş insanı Wael Hana'dan rüşvet aldığı iddiasıyla suçlanıyor

ABD'nin New Jersey Senatörü Bob Menendez'in rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana, startup firması 'IS EG Halal'in ihaleyi kazanması karşılığında senatöre rüşvet vermekle suçlanıyor. Menendez'in, sektörde tecrübesi olmamasına rağmen Hana'nın firmasının ihaleyi kazanması için rüşvet aldığı belirtiliyor. İddianamede, Menendez'in Mısır'a ve Hana'ya faydası olacak eylemlerde bulunduğuna işaret ediliyor.

ABD'nin New Jersey Senatörü Bob Menendez'in rüşvet davasında öne çıkan Mısırlı iş insanı Wael Hana, startup firması "IS EG Halal"in ihaleyi kazanması karşılığında senatöre rüşvet vermekle suçlanıyor.

22 Eylül'de yayımlanan federal iddianamede, Menendez'in, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Hana'nın startup firması "IS EG Halal"in ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet aldığı belirtildi.

Hana'nın, ABD'den Mısır'a yardım konusunda Menendez'in etkisini güçlendirmek hedefiyle Menendez ve eşi Nadine Arslanian için Mısırlı yetkililerle gizli toplantı ve akşam yemekleri düzenlenmesinde rol oynadığı ifade edildi.

Söz konusu görüşmelerde, Mısırlı yetkililerin, Menendez ile ABD'nin Mısır'a uyguladığı silah ambargosu hakkında görüştüğü ve ambargonun kaldırılmasını istediği aktarıldı.

2018'de Menendez ile Mısırlı yetkililerin görüşmelerinin ardından senatörün, eşinden, Hana'yı Mısır'a milyonlarca dolarlık silah satışı anlaşmasını imzalayacağı konusunda bilgilendirmesini istediği kaydedildi.

Menendez'in Ocak 2022'de de Mısır'a yaklaşık 2,5 milyar dolarlık askeri alanda satışa ilişkin eşi aracılığıyla Hana ile benzer şekilde iletişim kurduğu belirtildi.

İddianamede, Menendez'in Mısır'a ve Hana'ya faydası olacak eylemlerde bulunduğuna işaret edildi.

Menendez'in eşi Arslanian'ın Hana ile uzun yıllar süren arkadaşlığı olduğu biliniyor.

İddianamede, Menendez'in evinde yapılan aramalarda, ele geçirilen 150 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ve eşi için lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

Wael Hana, 26 Eylül'de gözaltına alınmıştı

Mısırlı iş insanı Wael Hana, Menendez'e binlerce dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle 26 Eylül'de John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Hana'nın avukatı Lawrance Lutsberg, CBS News'e yaptığı açıklamada, Hana'nın "masum olduğunu kanıtlamak için Mısır'dan gönüllü olarak döndüğünü ve mahkemede masumluğunu kanıtlayabileceklerine inandıklarını" ifade etmişti.

Mısırlı iş insanı Hana'nın rüşvet olayında adı geçen New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe ile de iş bağlantıları olduğu kaydediliyor.