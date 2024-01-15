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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Taburcu Edildi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri ameliyatının ardından idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde prostat kanseri ameliyatının ardından idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in taburcu edildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri ameliyatının ardından idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle 1 Ocak'ta yeniden kaldırıldığı Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık personeliyle yapılan istişarenin ardından Bakan Austin bugün Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi. İyileşme süreci devam eden Bakan, doktorların tavsiyesi üzerine Savunma Bakanlığına tam zamanlı olarak geri dönmeden önce bir süre istirahat edecek ve görevlerini uzaktan yerine getirecek" denildi.

Austin'in doktorları Dr. John Maddox ve Dr. Gregory Chesnut yaptıkları açıklamada, "Bakan Austin kaldığı süre boyunca iyi bir ilerleme kaydetti ve gücünü yeniden toparlıyor. Kendisine bir dizi tıbbi test ve değerlendirme yapılmış ve kaldığı süre boyunca tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için cerrahi olmayan bakım uygulanmıştır. Planlı fizik tedavi ve düzenli takip ile evine taburcu edildi. Bakan'ın tamamen iyileşmesi beklenmektedir. Bakan Austin'in prostat kanseri erken ve etkili bir şekilde tedavi edilmiştir ve prognozu mükemmeldir. Düzenli post-prostatektomi gözetimi dışında kanseri için planlanmış başka bir tedavisi bulunmuyor" dedi.

Austin'in kanser teşhisi günler sonra açıklanmıştı

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi tarafından 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, Austin'e kanser teşhisinin geçtiğimiz sene aralık ayında koyulduğu belirtilmiş, kanseri tedavi etmek için 22 Aralık'ta prostatektomi adı verilen cerrahi prosedür uygulandığı ifade edilmişti. Austin'in 1 Ocak'ta ise "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yeniden yatırıldığı ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Austin, günlerce hastane kalması ve bu konuda ABD Başkanı Joe Biden'a bilgi verilmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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