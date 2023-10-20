ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Orta Doğu liderleriyle telefon görüşmesi yaptı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Katar Emiri, BAE Devlet Başkanı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD'nin güvenlik ortaklığı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin'in muhataplarıyla telefon görüşmelerinde ABD'nin bu ülkelerle güvenlik ortaklığı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Austin'in Katar Emiri Şeyh Al Sani, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı bin Selman ile görüşmelerinde ABD'nin bölgedeki savunma işbirliklerine "bağlılığı" ve çatışmaların artmasını engellemeye dair kararlılığını vurguladığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada, Austin'in Suudi mevkidaşına Yemen'de devam eden savaşa son vermeleri tavsiyesinde bulunduğu ve ikilinin doğrudan ve ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla yakın teması sürdürme konusunda hemfikir oldukları bildirildi.