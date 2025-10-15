Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Rusya'ya Sert Uyarı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Brüksel'de düzenlenen toplantıda Rusya'ya Ukrayna ile savaşa devam etmesi halinde bedel ödetileceğini belirtti. Hegseth, barış çağrısında bulundu ve müttefik ülkelere Ukrayna'ya destek artırma çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda konuştu. Hegseth, Rusya'ya Ukrayna ile savaşa devam etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin "bedel ödetmek" zorunda kalacakları uyarısında bulunarak, "Bu adımı atmamız gerekirse, ABD Savaş Bakanlığı sadece ABD'nin üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

Rusya'ya barış çağrısında bulunan Hegseth, "Şimdi bu trajik savaşı sona erdirme, gereksiz yere kan dökülmesini durdurma ve barış masasına gelme zamanıdır. Bu, Başkan Trump'ın görev süresi içinde başlayan bir savaş değil, ancak onun görev süresi içinde sona erecek" dedi.

NATO müttefiklerine PURL (Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi) kapsamında Ukrayna için ABD silahı alımlarına yönelik harcamaları artırma çağrısında bulunan Hegseth, "Güçlü olduğunuzda barış elde edersiniz. Sert sözler kullanarak veya parmağınızı sallayarak değil, düşmanlarınızın saygı duyduğu güçlü ve gerçek yeteneklere sahip olduğunuzda barış elde edersiniz. Bugünkü beklentimiz, daha fazla ülkenin daha fazla bağış, Ukrayna'ya yardım sağlamak için daha fazla satın alım yapması ve bu çatışmayı barışçıl bir şekilde sona erdirmek" dedi. - BRÜKSEL

