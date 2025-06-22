ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'ın Nükleer Yeteneklerine Ağır Darbe Vuruldu

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi vererek, üç hedefin ağır hasar aldığını ve İran'ın Fordow'daki nükleer yeteneklerinin ortadan kaldırıldığını açıkladı. Hegseth, Başkan Trump'ın İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğine dair net mesajlar verdiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Operasyona dair ilk hasar tespitleri üç hedefin ağır hasar aldığını gösteriyor. İran'ın Fordow'daki nükleer yetenekleri ortadan kaldırıldı" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile Pentagon'da İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanı Hegseth, ilk hasar tespitlerinin "üç hedefin ağır hasar aldığını" gösterdiğini bildirdi. "İran'ın Fordow'daki nükleer yetenekleri ortadan kaldırıldı" diyen Hegseth, operasyonun yalnızca nükleer altyapıyı hedef aldığını ve sivillerin ya da İran ordusunun doğrudan hedef olmadığını söyledi.

Hegseth, "Başkan Trump, İran'a nükleer programını bırakması için 60 gün boyunca fırsat tanıdı. Bu bir rejim değişikliği operasyonu değildi. Ama İran duvar ördü, biz de harekete geçtik" dedi.

Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara değinen Bakan Hegseth, İran'a yönelik mesajın net olduğunu söyleyerek, "Başkan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini defalarca belirtti. Bu saldırı, barış yolunun tercih edilmediği anlaşıldığında gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Başkan konuştuğunda dünya dinlemeli"

ABD'li Bakan Pete Hegseth, birçok ABD başkanının İran'ın nükleer programını durdurmayı hayal ettiğini ancak bunu başaranın Donald Trump olduğunu ifade ederek, "Başkan Trump'ın planladığı bu operasyon cesur ve zekiceydi. Amerikan caydırıcılığı geri döndü. Dünya, bu başkanı dinlemeli" dedi.

"Barış için fırsat verdik, şimdi tekrar masaya gelsinler"

Savunma Bakanı Hegseth, "İranlılar, müzakere masasına dönmek için birçok fırsat yakaladı. Hala geç değil. Barış arayışı sürüyor ama nükleer silah tehdidine izin verilmeyecek" diye konuştu.

"İran hava savunması tepki veremedi"

Orgeneral Caine ise operasyonun CENTCOM Komutanı General Eric Carrillo liderliğinde yürütüldüğünü, İsrail ile koordinasyon halinde olunduğunu ancak doğrudan bir askeri katılım olmadığını vurgulayarak, "Bu ABD liderliğinde, ABD tarafından gerçekleştirilen bir operasyondur" dedi.

Orgeneral Dan Caine, ABD'nin anakarasından havalanan 7 adet B-2 Spirit bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 125 ABD askeri uçağının İran'a 18 saatlik kesintisiz uçuşla ulaştığını aktardı. Operasyonun taktiksel gizliliğini korumak için bazı uçakların Pasifik yönüne doğru "aldatmaca" uçuşa çıkarıldığını Caine, bu sayede İran'ın hava savunma sistemlerinin B-2'leri tespit edemediğini, saldırı sırasında İran savaş uçaklarının havalanmadığını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, saldırının başlamasından önce denizaltılardan 24 adet Tomahawk füzesi fırlatıldığını, saldırının üç farklı alanda ve çok sayıda bileşenle eş zamanlı yapıldığını kaydetti. ABD kuvvetlerinin yaklaşık 125 hava aracı ve yüzlerce personelle operasyona katıldığını söyledi.

"Böyle bir tercih İran için kötü olur"

Orgeneral Dan Caine, İran'ın veya onun desteklediği milis güçlerin bölgede ABD personeline saldırması halinde bunun "çok kötü bir tercih" olacağını belirtti. "Irak, Suriye ve Körfez'deki tüm üslerimiz yüksek alarm durumunda. Tüm savunma ve karşılık sistemleri aktif" diye konuştu.

"Tahran farkına bile varmadan yok edildi"

Genelkurmay Başkanı Caine, "Bu operasyon, dünya ortasında yer alan Missouri'den kalkan uçakların, İran'ın kalbindeki üç tesisi vurup fark edilmeden geri dönmesini sağladı. Bu bir askeri ve psikolojik zaferdir" dedi.

Caine, ayrıca operasyonun BM raporlarına ve ABD istihbaratına dayandığını belirterek, "Tehdit netti. İran nükleer kapasiteye ulaşmaya çalışıyordu. Başkan Trump bu tehdidi bertaraf etti" şeklinde konuştu.

75 güdümlü silah, 14 sığınak delici bomba kullanıldı

Pentagon, saldırı sırasında toplam 75 adet hassas güdümlü silah kullanıldığını açıkladı. Bunlar arasında 14 adet 30 bin libre ağırlığında "Massive Ordnance Penetrator" (MOP) sığınak delici bombanın da bulunduğu belirtildi. Bu silahların ilk defa operasyonel olarak kullanıldığı vurgulandı. İlk bombanın İran yerel saatiyle 02.10'da Fordow'daki hedeflere bırakıldığı aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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