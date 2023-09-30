ABD Savunma Bakanı Austin ve Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Güvenlik Konularını Görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pentagon'da bir araya gelerek güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede, Doğu Asya ve Hint Okyanusu bölgesindeki son gelişmelerin yanı sıra ikili savunma ilişkileri de ele alındı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar yaptıkları görüşmede, güvenlik konularını ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Austin ve Jaishankar'ın Pentagon binasında bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede, Doğu Asya ve Hint Okyanusu bölgesindeki son gelişmeler dahil birçok güvenlik konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Austin ve Jaishankar'ın ikili savunma ilişkilerini derinleştirme olanaklarını da görüştüğü aktarıldı.