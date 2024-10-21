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ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da İsrail-Iran Gerilimini Değerlendirdi

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ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Ukrayna'da yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik potansiyel saldırısının kesin bir biçimde nasıl olacağını söylemenin zor olduğunu belirtti. Austin, her iki tarafın da tansiyonu düşürme çabalarına vurgu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, resmi görüşmeler yapmak üzere geldiği Ukrayna'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısının tam olarak nasıl olacağını söylemek zor. Bu İsrail'in karar verebileceği bir şey" dedi.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Rusya'ya karşı kararlılıkla destekledikleri Ukrayna'ya geldi. Resmi görüşmeler yapmak üzere başkent Kiev'e inen Austin, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a gerçekleştirmesi beklenen misillemeye saldırıya ilişkin konuşan Austin, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısının tam olarak nasıl olacağını söylemek zor. Bu İsrail'in karar verebileceği bir şey. Günün sonunda İsraillilerin bunun orantılı olduğuna inanıp inanmamaları ve İranlıların bu saldırı nasıl algıladıkları gibi iki farklı konu olabilir" dedi.

Gerilimi düşürmek için çalışacaklarını kaydeden Austin, "Her iki tarafın da tansiyonu düşürmeye başlamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran 200 füze ile saldırmıştı

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e "Gerçek Vaad 2" adı verdiği füze saldırısı gerçekleştirmiş ve operasyonun ilk aşamasında yaklaşık 200 füze ateşlendiğini açıklamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, ilk kez hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırının ardından "İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

"İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldıracak" iddiası

ABD'li haber sitesi Axios, füze saldırısının ardından İsrailli yetkililerin "İsrail'in misilleme olarak İran'ın nükleer tesislerine saldırı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunduğunu iddia etmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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