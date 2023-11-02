ABD Savunma Bakanı Austin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile görüşerek, savunma işbirliğini artırma ve genişletme vurgusu yaptı. Austin, Suudi Arabistan'ın bölgesel rolüne teşekkür ederken, ABD'nin İsrail'e verdiği destek ve Gazze'ye insani yardım konularında bilgilendirme yaptı. İki bakan, bölgede gerilimin tırmanmaması için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile görüşmesinde, iki ülke arasında savunma işbirliğini artırma ve genişletme vurgusu yaptı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ve Bin Selman, Washington'da bir araya geldi.

Austin, görüşmede, ABD'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik taahhütlerini teyit ederken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme ve genişletme vurgusu yaptı.

Suudi Arabistan'a bölgesel rolü nedeniyle teşekkür eden Austin, bölgedeki tehditler konusunda Suudi Arabistan ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e verdiği destek konusunda da Suudi Arabistanlı mevkidaşını bilgilendiren Austin, ABD'nin sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım girişi konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

İki bakan, bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.