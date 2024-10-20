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ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'in Saldırılarının Azalmasını İstiyoruz

ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'in Saldırılarının Azalmasını İstiyoruz
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Llyod Austin, G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını azaltmasını ve sivil kayıpların yüksek olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İtalya'nın Napoli kentinde dün düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azalttığını görmek isteriz" ifadelerini kullanarak sivil kayıpların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde dün düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Austin, "İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azalttığını görmek isteriz" dedi.

Sivil kayıpların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirten Austin, "Sınırın her 2 tarafındaki sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlayacak bir tür müzakere sürecine geçildiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gallant bana UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi"

İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) misyonu mevzilerine gerçekleştirilen saldırıları görüştüğünü aktaran Austin, "Gallant bana kendisinin ya da güçlerinin UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi. Bu güçlerin saldırıya uğramamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu. - NAPOLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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