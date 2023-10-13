ABD Savunma Bakanı Austin: Hamas, DEAŞ'tan daha kötü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, 'DEAŞ hakkında çok şey biliyorum ve Hamas, DEAŞ'tan daha kötü' dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, "DEAŞ hakkında çok şey biliyorum ve Hamas, DEAŞ'tan daha kötü" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'de temaslarına başladı. Austin, başkent Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmenin başında açıklama yapan Austin, "Hamas, DEAŞ'tan daha kötü" dedi. "Arkanızdayız" diyen Austin, DEAŞ'a karşı kampanyaları kendisinin başlattığını ifade ederek, "DEAŞ hakkında çok şey biliyorum ve Hamas, DEAŞ'tan daha kötü" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV