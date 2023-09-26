ABD Savunma Bakanı Austin, Afrika turunu Angola'da tamamladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Cibuti, Kenya ve Angola'dan oluşan Afrika turu kapsamında son durağı Angola oldu. Austin'in Angola ziyaretinde savunma ve askeri işbirliğinin artırılması noktasında temaslarda bulunması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Cibuti, Kenya ve Angola'dan oluşan Afrika turu kapsamında son durağı Angola olacak.

Austin'in, Angola ziyaretinde Luanda hükümetiyle savunma ve askeri işbirliğinin artırılması noktasında temaslarda bulunması bekleniyor.

23-28 Eylül tarihleri arasındaki Afrika ziyareti kapsamında son olarak Angola'yı ziyaret edecek olan Bakan Austin, Kenya ve Cibuti'de çeşitli temaslarda bulundu.

Askeri alanda işbirlikleri, bölgesel güvenlik ve savunma konusunda daha fazla işbirliği amacıyla temaslar gerçekleştiren Austin, ilk olarak Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cibuti'de ayrı ayrı görüştü.

Savunma Bakanlığı görevine getirilmesinden bu yana Afrika'yı ilk kez ziyaret eden Bakan Austin, Cibuti'deki temaslarında bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Cibuti ile savunma, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliğini geliştirme konusunda görüşmeler yapan Bakan Austin, bu ülkedeki ABD üssü Lemonnier Kampı'nı da ziyaret etti.

Bakan Austin, Cibuti'de Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Eş Şebab'a karşı verilen ortak mücadelenin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi tarafından Somali'ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılması masaya yatırıldı.

Haiti konusunda Kenya ile anlaşma imzalandı

ABD Savunma Bakanı Austin'in ziyaret ettiği diğer bir ülke Kenya oldu.

Kenya Savunma Bakanı Aden Bare Duale ile Kenya'nın başkenti Nairobi'de görüşen Austin, Haiti'ye asker konuşlandırmayı planlayan Kenya'ya kaynak ve destek sağlamak için Nairobi hükümetiyle anlaşma imzaladı.

Öte yandan Austin'in Kenya temaslarında Eş Şebab da gündeme geldi.