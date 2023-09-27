ABD Savunma Bakanı Angola ile Askeri İşbirliğini Artırdı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Angola'yla ordunun modernizasyonu dahil farklı alanlarda askeri işbirliğini artırdıklarını söyledi. Austin, Angola Ulusal Arşivinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Angola'yla ordu modernizasyonu, deniz güvenliği eğitimi ve tıbbi hazırlık alanlarında ilişkilerini derinleştirdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Angola'yla ordunun modernizasyonu dahil farklı alanlarda askeri işbirliğini artırdıklarını söyledi.

"ABD'nin Angola'yı ilk kez ziyaret eden savunma bakanı" olan Austin, Angola Ulusal Arşivinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Angola'yla ordu modernizasyonu, deniz güvenliği eğitimi ve tıbbi hazırlık alanlarında ilişkilerini derinleştirdiğini belirtti.

Austin, iklim, istihbarat, barış gücü ve uzay gibi alanlarda da Angola'yla çalışmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, Angola'nın bölgesinde yükselen bir güç olduğuna işaret etti.

Afrika'nın ABD için derin bir öneme haiz olduğunu belirten Austin, kıtanın başarısının dünyanın geleceği için hayati olduğuna dikkati çekti.

Angola, Austin'in, Cibuti ve Kenya'yı kapsayan 6 günlük Afrika ziyaretinin son durağı oldu.

Austin'in Kenya ziyaretinde, iki ülke arasında bölgesel istikrar ve terörle mücadele konusunda 100 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzalanmıştı.