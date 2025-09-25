Haberler

ABD Savunma Bakanı, Amiral ve Generalleri Virginia'da Toplantıya Çağırdı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünyanın dört bir yanında görevde olan amiral ve generalleri gelecek hafta Virginia'daki Quantico kentinde düzenlenecek nadir bir toplantıya çağırdı. Toplantının nedeni ve katılımcı sayısı henüz belirsiz.

ABD'de üst düzey askeri yetkililerin yüz yüze katılacağı nadir bir toplantı yapılacak. ABD basının adı açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünyanın dört bir yanında görevde olan amiral ve generalleri gelecek hafta toplantı için ABD'nin Virginia eyaletinde yer alan Quantico kentine çağırdığı ifade edildi.

Hegseth'in generalleri ve amiralleri bu kadar kısa sürede tek bir yerde toplantıya çağırmasının nedeni ve toplantıya kaç kişinin katılacağı henüz bilinmiyor. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, toplantı ile ilglil gelen soruları yanıtsız bırakarak, "Savaş Bakanı önümüzdeki hafta başında üst düzey askeri liderlere hitap edecek" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
