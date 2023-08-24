ABD, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı kişilere yaptırım uygulayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşında çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı kişilere ve kuruluşlara yaptırım ve vize kısıtlaması uygulayacağını duyurdu. Yaptırım listesinde Belgorod Bölge Valisi'nin danışmanı, ARTEK Uluslararası Çocuk Merkezi ve Ahmet Kadirov Vakfı gibi kişi ve kurumlar yer alıyor.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya- Ukrayna savaşında, çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı 11 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım ve vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Bugün, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde, Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların hesap verebilirliğini artırmak amacıyla yaptırım ve vize kısıtlamaları uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ukrayna'da, uluslararası insani hukuk ihlallerine veya kamu yolsuzluğuna karışan" Rusya Federasyonu askeri yetkilileriyle, Rusya destekli veya Rusya tarafından görevlendirildiği iddia edilen kişilere vize kısıtlaması getirileceği, ABD'nin, Rusya'yı, "Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaş nedeniyle" sorumlu tutmaya devam edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu 11 kişi ve 2 kuruluşun "Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği bölgelerinden Ukraynalı çocukların zorla Rusya'ya götürülmesinde" rol oynadıklarının altı çizilirken, "Çocuklar savaşın en masum kurbanlarıdır." ifadesi kullanıldı.

Yasa dışı faaliyetleri tespit edilen söz konusu kişilerin ABD'deki veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mülk ve kazançlarının bloke edildiği kaydedildi.

Bakanlığın yaptırım listesinde, Belgorod Bölge Valisi'nin danışmanı ve Belgorod Bölgesindeki Çocuk Hakları Komiseri Galina Anatolevna Pyatykh, Federal Devlet Bütçe Eğitim Enstitüsü Uluslararası Çocuk Merkezi ARTEK ve kuruluşun direktörü Konstantin Albertovich Fedorenko, Çeçen Cumhuriyeti'ndeki kamplarda Ukraynalı çocukların "yeniden eğitimini" denetleme faaliyeti yürüten Ahmet Kadirov Vakfı gibi kişi ve kurumların adı geçiyor.