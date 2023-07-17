ABD, Rusya'nın Ukrayna'nın ürettiği tahılın ihracatını sonlandırmasını eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasını 'insafsızlık' olarak nitelendirdi ve gıda arzının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin bu konudaki çabaları takdir edildi.

ABD, Rusya'nın, Ukrayna'nın ürettiği tahılın diğer ülkelere ihraç edilmesine izin veren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının "insafsızlık" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın açıklamasında, "Rusya'nın bugünkü eyleminin sonucu, gıdayı silah haline getirmektir. Bu, gıdanın çok ihtiyaç duyulduğu yerlerde bulunmasını zorlaştıracak ve fiyatların yükselmesine yol açacak." dedi.

Blinken, savaşın vurduğu Ukrayna'dan güvenli şekilde tahıl ihraç etme anlaşmasından çıkan Rusya'nın kararıyla ilgili, "Sonuç olarak bu insafsızlık. Piyasaların şimdiden tepki verdiğini görüyoruz." ifadelerine yer vererek, anlaşmaya "mümkün olan en kısa sürede geri dönülmesi" gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, tahıl anlaşmasının önemine de değinerek, "Bildiğiniz gibi Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, en azından tahıl ve diğer gıda ürünlerinin Ukrayna'dan çıkıp dünya pazarına girmesine izin vermek için bu düzenlemeyi, Karadeniz Tahıl Girişimini müzakere etti. ve bunun muazzam olumlu bir faydası oldu. 32 milyon ton gıda ürünü elde edildi." diye konuştu.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı günlük basın toplantısında, "Türkiye'nin, Rusya'yı Karadeniz Tahıl girişimine dahil olması ve anlaşmanın uzatılmasına teşvik etmede ön saflarda yer aldığını, dolayısıyla tüm dünya için gıda arzını güvence altına almaya çalışan bu çabada Türkiye'nin lider olduğunu söyleyeceğim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini belirten Miller, "Bu girişimi engelleyen ne Türkiye ne de başka bir ülke, bu girişimi engelleyen Rusya'dır." diye konuştu.

Blinken, yurt dışı misyon atamalarını geciktiren Senato'dan şikayetçi oldu

Bu arada, Blinken bugünkü basın toplantısında, ABD Senatosunda atama için bekleyen 38'i büyükelçi adayı 62 kişilik listedeki isimlerin bir an önce onaylanması çağrısında bulundu.

Blinken, Senatonun ABD Başkanı Joe Biden'ın diplomatik görevler için belirlediği adaylarını onaylamada gecikmesinin "ulusal güvenliği baltaladığını" söyleyerek, Senatonun her üyesine, Dışişleri Bakanlığında çeşitli pozisyonlarda çalışacak "düzinelerce adayın hızla onaylanması için" mektup gönderdiğini belirtti.

Adayların onayının Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından engellendiğini bildiren Blinken, "Rakiplerimizi alt etmek için en yüksek sesle çağrıda bulunan bazı Kongre üyelerinin aynı zamanda ellerimizi arkamızdan bağlaması saflığı zorluyor." dedi.

Dışişleri Bakanı, sürecin daha fazla uzaması durumunda, yaz sonunda Mısır, İsrail, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerdeki büyükelçilik makamlarının boş kalacağını kaydetti.

ABD'de benzer atamaların çoğunun Senato komiteleri tarafından onaylanması gerekirken, tek bir senatör inceleme yapma gereği gördüğünü belirterek atama sürecini duraklatabiliyor.