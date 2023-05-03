ABD, Rusya'nın İHA saldırısına yönelik iddialarını doğrulayamadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını doğrulayamadıklarını ve şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını doğrulayamadıklarını ve şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington DC'de basın özgürlüğüyle ilgili katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki iddialarını doğrulayamadıklarını aktaran Blinken, Rusya tarafından ileri sürülen herhangi bir iddiaya son derece şüpheyle yaklaştığını söyledi. Blinken, "Raporları gördüm. Onları doğrulayamıyorum, sadece bilmiyoruz." dedi.

Rusya, Ukrayna'yı suçlamıştı

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu" ifadeleri kullanılmış, saldırının gece saatlerinde 2 İHA ile düzenlendiği ve İHA'ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.

Ukrayna, Rusya'nın iddialarını reddetmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gece gerçekleştirilen sözde saldırı hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenskiy'in defalarca söylediği gibi Ukrayna tüm güçlerini başkalarına saldırmak yerine kendi topraklarını özgürleştirmek için kullanıyor" ifadelerini kullanmış, "Bu, düşmanlarımızdan beklenecek bir numara" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiği bilgisinin doğru olmadığını belirtmiş, "Rusya açıkça büyük çaplı bir terör saldırısı hazırlıyor. Her şeyden önce Ukrayna, savunma savaşı yürütüyor ve Rusya topraklarındaki hedeflere saldırmıyor. Rusya, Ukrayna'nın cephede saldırı başlatmasından şüphesiz çok korkuyor ve kontrolü ele almaya, dikkat dağıtmaya çalışıyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu tür açıklamaları, Ukrayna'da büyük çaplı bir terör saldırısına bahane bulma girişimi olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON