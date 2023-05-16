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ABD, Rusya'nın eski başkonsolosluk çalışanın tutuklanmasını kınadı

ABD, Rusya'nın eski başkonsolosluk çalışanın tutuklanmasını kınadı

Politika Haberleri

ABD Dışişleri Bakanlığı, eskiden ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nda çalışan Robert Shonov'un Rusya tarafından tutuklamasını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, eskiden ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nda çalışan Robert Shonov'un Rusya tarafından tutuklamasını kınadı.

ABD, eski çalışanını tutuklayan Rusya'yı kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, eskiden ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nda çalışan Robert Shonov'un "gizli işbirliği" yaptığı gerekçesiyle suçlanarak Rusya tarafından tutuklamasına tepki gösterildi.

ABD Başkonsolosluğu'nda 25 yıldan fazla görev yapan Shonov'ın tutuklama nedeninin Rus medya kaynaklarından haberleri derlediği olduğu kaydedilen açıklamada, Shonov hakkındaki tüm iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Rusya'nın kendi vatandaşlarına karşı baskıcı yasalar uyguladığı ifade edildi.

Rus hükümeti, Nisan 2021'de ABD'nin Vladivostok'teki diplomatik misyonunda çalışan tüm Rus personelin işine son verilmesini zorunlu kılan bir karar vermiş, kararın ardından Shonov başkent Moskova'daki ABD Büyükelçiliğine Rusya yasalarına ve düzenlemelerine hizmet sağlamak üzere sözleşmeli olarak işe alınmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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