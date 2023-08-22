ABD, Polonya'ya Apache saldırı helikopterleri satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya Apache saldırı helikopterleri ve ilgili ekipmanların satışına onay verdi. Polonya, 96 Apache helikopterinin yanı sıra füzeleri de talep etti.

WASHİNGTON, 22 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya tahmini değeri 12 milyar ABD doları olan Apache saldırı helikopterleri ve ilgili ekipmanların potansiyel satışına onay verdi.

Pentagon'un ABD müttefiklerine askeri yardım sağlamaktan sorumlu kolu olan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Pazartesi günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın kararı uyarınca "Kongre'yi bu olası satıştan haberdar eden gerekli onay belgesini ilettiğini" belirtti.

Ajansa göre Polonya, ABD'den 96 Apache saldırı helikopterinin yanı sıra 1.844 Hellfire füzesi ve 508 Stinger füzesini de içeren ilgili ekipmanı talep etti. Silahlar için ana üstlenicilerin ise Boeing ve Lockheed Martin olduğu dile getirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre Dışişleri Bakanlığı onay vermiş olsa da, DSCA'nın Kongre'ye yaptığı tebliğ, satışı garanti etmediği gibi üreticilerle bir sözleşme imzalandığı anlamına da gelmiyor.

Ukrayna'nın doğu sınırındaki komşusu Polonya, Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana ulusal savunmasını güçlendirmeye öncelik veriyor.